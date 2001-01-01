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  3. Долгалева Елена Геннадьевна
Долгалева Елена Геннадьевна
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Долгалева Елена Геннадьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания
  • Клиническая ординатура по "Оториноларингологии", 2001г окончания
Курсы повышения квалификации
  • "Оториноларингология", СПб НИИ ЛОР, 2016г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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