Таганова Нина Борисовна
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Проводит стандартные ЛОР манипуляций ( пункция придаточных пазух носа, проведение блокады : внутриносовой, глоточной, заушной, промывание лакун миндалин, удаление серы , вскрытие пара тонзиллярного абсцесса и др.),
Дополнительно владеет аппаратными методиками на ЛОР комбайне: орошение полости носа растворами ,промывание полости носа, туалет ( очистка) наружного, среднего уха, промывание барабанной полости лекарственными препаратами при отитах , промывание лакун миндалин ( шприцевое) раствором антибиотика и другие процедуры.
Дополнительно владеет аппаратными методиками на ЛОР комбайне: орошение полости носа растворами ,промывание полости носа, туалет ( очистка) наружного, среднего уха, промывание барабанной полости лекарственными препаратами при отитах , промывание лакун миндалин ( шприцевое) раствором антибиотика и другие процедуры.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1200 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1000 р
ул. Джамбула, 2
Консультация взрослых
Лор (оториноларинголог)
Бесплатно
б-р Амурский, 51
Консультация взрослых
Лор (оториноларинголог)
Бесплатно
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