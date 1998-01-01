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  3. Таганова Нина Борисовна
Таганова Нина Борисовна
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Таганова Нина Борисовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
  • ДВГМУ, Проф. переподготовка по специальности "Оториноларингология", 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", Оториноларингология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1200 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1000 р
Отделенческая поликлиника на станции Хабаровск-1
ул. Джамбула, 2
Консультация взрослых
Лор (оториноларинголог)
Бесплатно
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Консультация взрослых
Лор (оториноларинголог)
Бесплатно
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