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Долока Андрей Сергеевич
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Долока Андрей Сергеевич
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ДВГМУ по специальности "Педиатрия", 2001 г. окончания.
ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Анестезиология и реаниматология, 2001-2003гг.
Курсы повышения квалификации
Первичная специализация по специальности "Сердечно-сосудистая хирургия", на базе ФГУ "ННИИПК Росмедтехнологий" (г. Новосибирск), 2008 г.
Освоил и внедрил методику хирургической коррекции нарушений ритма сердца, экстренной и плановой имплантации кардиостимуляторов в НУЗ "Дорожная клиническая больница", 2008-2011гг.
Повышение квалификации по программе "Первичная реанимация новорожденных", 2016 г.
Повышение квалификации по программе "Клиническая трансфузиология", 2016 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии, НУЗ "Дорожная клиническая больница", 2002-2011 гг.
Врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии, КГБУЗ "Хабаровский территориальный центр медицины катастроф", 2005-2014 гг.
Врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии - ФГБУ "ФЦ ССХ" Минздрава России, 2011-2014 гг.
Заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог РАО КГБУЗ "Перинатальный центр", 2014-2016 гг.
Заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог ДВЦ инновационной диагностики и эндоскопической хирургии "МаксКлиник", 2016г. - по наст.время
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Адреса и стоимость приёма
МаксКлиник
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 27А
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
Зав. отделением
По запросу
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