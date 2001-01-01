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Долока Андрей Сергеевич
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Долока Андрей Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Педиатрия", 2001 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Анестезиология и реаниматология, 2001-2003гг.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по специальности "Сердечно-сосудистая хирургия", на базе ФГУ "ННИИПК Росмедтехнологий" (г. Новосибирск), 2008 г.
  • Освоил и внедрил методику хирургической коррекции нарушений ритма сердца, экстренной и плановой имплантации кардиостимуляторов в НУЗ "Дорожная клиническая больница", 2008-2011гг.
  • Повышение квалификации по программе "Первичная реанимация новорожденных", 2016 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии, НУЗ "Дорожная клиническая больница", 2002-2011 гг.
  • Врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии, КГБУЗ "Хабаровский территориальный центр медицины катастроф", 2005-2014 гг.
  • Врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии - ФГБУ "ФЦ ССХ" Минздрава России, 2011-2014 гг.
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Адреса и стоимость приёма
МаксКлиник
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 27А
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
Зав. отделением
По запросу
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