Юзефович Елена Геннадьевна
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Направление – УЗД в акушерстве и гинекологии.
Публикации в журналах зарубежных изданиях, публикации в сборниках трудов международных и всероссийских конференций.
Публикации в журналах зарубежных изданиях, публикации в сборниках трудов международных и всероссийских конференций.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
690 р
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