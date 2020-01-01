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  3. Юзефович Елена Геннадьевна
Юзефович Елена Геннадьевна
6.3
2

Юзефович Елена Геннадьевна

Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1985 г. окончания.
  • Сертификат № 0727180346352 по март 2020 г.
Курсы повышения квалификации
  • Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края ( раз в 5 лет).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
690 р
2 отзыва

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