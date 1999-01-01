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  3. Дрозд Елена Брониславовна
Дрозд Елена Брониславовна
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Дрозд Елена Брониславовна

Врач функциональной диагностики
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края ( раз в 5 лет).
Опыт работы
  • С 2013 г. врач функциональной диагностики
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Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Врач функциональной диагностики
550 р
Консультация детей
Врач функциональной диагностики
550 р
0 отзывов

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