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Дрозд Елена Брониславовна
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Дрозд Елена Брониславовна
Врач функциональной диагностики
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
«Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края ( раз в 5 лет).
Опыт работы
С 2013 г. врач функциональной диагностики
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Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
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0 отзывов
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