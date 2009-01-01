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Дударева Инна Сергеевна

Дударева Инна Сергеевна

Гастроэнтеролог
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет (лечебное дело), 2009г.
  • Владивостокский государственный медицинский университет. Интернатура по специальности «Терапия» ККБ №1. Дальневосточный федеральный университет, 2010г.
  • Дальневосточный государственный медицинский университет. Первичная переподготовка по специальности «Гастроэнтерология», 2018г.
Курсы повышения квалификации
  • 2018 – 2020 г. - Циклы переподготовки, курсы повышения квалификации по специальности «Гастроэнтерология».
  • 2020 г.- «Лекарственные поражения органов желудочно-кишечного тракта», Санкт-Петербургский государственный университет (СпбГУ)
  • 2021 г. - Диетология. Циклы переподготовки.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2012 – 2018 г. – г. Уссурийск, врач – терапевт.
  • 2018 г. - по настоящее время – врач – гастроэнтеролог, г. Хабаровск (ГКП №3, ЧУЗ-РЖД Медицина, 301 ВКГ, МЦ Сайко).
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2300 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2100 р

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