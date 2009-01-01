Дударева Инна Сергеевна

2018 – 2020 г. - Циклы переподготовки, курсы повышения квалификации по специальности «Гастроэнтерология».

2020 г.- «Лекарственные поражения органов желудочно-кишечного тракта», Санкт-Петербургский государственный университет (СпбГУ)

2021 г. - Диетология. Циклы переподготовки.