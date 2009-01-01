Дударева Инна Сергеевна
Стаж 14 лет
Мои профессиональные навыки:
Диагностика, лечение, профилактика заболеваний пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря.
Неалкогольная жировая болезнь печени
Синдром раздраженного кишечника
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Запор/диарея
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки
Дивертикулярная болезнь
Гемангиома печени и другие новообразования печени
Желчнокаменная болезнь
Гастрит
Диспепсия
Хронический панкреатит
Язвенный колит и т.д.
Диагностика, лечение, профилактика заболеваний пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря.
Неалкогольная жировая болезнь печени
Синдром раздраженного кишечника
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Запор/диарея
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки
Дивертикулярная болезнь
Гемангиома печени и другие новообразования печени
Желчнокаменная болезнь
Гастрит
Диспепсия
Хронический панкреатит
Язвенный колит и т.д.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2300 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2100 р