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Душечкина Анна Евгеньевна

Душечкина Анна Евгеньевна

Пульмонолог
Стаж 24 года
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, 2001 г., лечебное дело. ● Ординатура по специальности "врач-терапевт", 2004
  • Дополнительное профессиональное образование ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ, специальностm "врач-пульманолог", 2004
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МиР японской медицины
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 кор. 5
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Пульмонолог
1800 р

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