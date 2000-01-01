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Душечкина Анна Евгеньевна
Душечкина Анна Евгеньевна
Пульмонолог
Стаж 24 года
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, 2001 г., лечебное дело. ● Ординатура по специальности "врач-терапевт", 2004
Дополнительное профессиональное образование ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ, специальностm "врач-пульманолог", 2004
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МиР японской медицины
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 кор. 5
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
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1800 р
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