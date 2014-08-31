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  3. Дягилева Анастасия Сергеевна
Дягилева Анастасия Сергеевна
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Дягилева Анастасия Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
  • Терапия, 0127240167546 по 31.08.2014г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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