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Ефимова Наталья Анатольевна
6.3
1
Ефимова Наталья Анатольевна
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1982 г.
Сертификат по Терапии №0727310086368, до 14 апреля 2023 года
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
Первичный приём детей
Терапевт
По запросу
Вторичный приём детей
Терапевт
По запросу
1 отзыв
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