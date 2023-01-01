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  3. Ефимова Наталья Анатольевна
Ефимова Наталья Анатольевна
6.3
1

Ефимова Наталья Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1982 г.
  • Сертификат по Терапии №0727310086368, до 14 апреля 2023 года
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
Первичный приём детей
Терапевт
По запросу
Вторичный приём детей
Терапевт
По запросу
1 отзыв

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