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  3. Екатерина Андреевна Гаврютина
Екатерина Андреевна Гаврютина
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Екатерина Андреевна Гаврютина

Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Dental Family
ул. Комсомольская, 62
Консультация взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
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