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Ёлшина Ольга Борисовна
Ёлшина Ольга Борисовна
Врач функциональной диагностики
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет - Высшее образование - специалитет, магистратура "Педиатрия" 1997г.
Дальневосточный государственный медицинский университет - Интернатура "Педиатрия" 1998г.
Дальневосточный государственный медицинский университет - Переподготовка "Функциональная диагностика" 2006г.
Курсы повышения квалификации
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Сибирский институт неприрывного медицинского образования" - Повышение квалификации 2023г.
ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Повышение квалификации 2023г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Сибирский институт неприрывного медицинского образования" - Повышение квалификации 2023г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МиР японской медицины
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 кор. 5
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