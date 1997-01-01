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Ёлшина Ольга Борисовна

Ёлшина Ольга Борисовна

Врач функциональной диагностики
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет - Высшее образование - специалитет, магистратура "Педиатрия" 1997г.
  • Дальневосточный государственный медицинский университет - Интернатура "Педиатрия" 1998г.
  • Дальневосточный государственный медицинский университет - Переподготовка "Функциональная диагностика" 2006г.
Курсы повышения квалификации
  • Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Сибирский институт неприрывного медицинского образования" - Повышение квалификации 2023г.
  • ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Повышение квалификации 2023г.
  • Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Сибирский институт неприрывного медицинского образования" - Повышение квалификации 2023г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МиР японской медицины
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 кор. 5

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