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  3. Ильева Виолетта Григорьевна
Ильева Виолетта Григорьевна
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Ильева Виолетта Григорьевна

Гастроэнтеролог, Педиатр, Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 6 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2011 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Педиатрия", на базе ХФ ГУ ДНУ ФПД СО РАМН НИИ Охраны материнства и детства, 2011 г. - 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Переподготовка в ИПКСЗ г.Хабаровска, по специальности "Гастроэнтерология", 2014 г.
  • Переподготовка в ИПКСЗ г.Хабаровска, по специальности "Функциональная диагностика", 2015 г.
  • Сертификат на осуществление медицинской деятельности по специальности "Функциональная диагностика"
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Адреса и стоимость приёма
Нейромед
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Астрокид
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1200 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1000 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Нейрофизиолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Нейрофизиолог
По запросу
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1050 р
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
Семейная поликлиника
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1500 р
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1200 р
Педиатр
1000 р
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