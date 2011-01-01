Ильева Виолетта Григорьевна
Стаж 6 лет
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1200 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1000 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Нейрофизиолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Нейрофизиолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1050 р
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1500 р
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1200 р
Педиатр
1000 р
Загрузка комментариев...