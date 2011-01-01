Ильева Виолетта Григорьевна

Переподготовка в ИПКСЗ г.Хабаровска, по специальности "Гастроэнтерология", 2014 г.

Переподготовка в ИПКСЗ г.Хабаровска, по специальности "Функциональная диагностика", 2015 г.

Сертификат на осуществление медицинской деятельности по специальности "Функциональная диагностика"