Емельянова Ольга Алексеевна
Стаж 27 лет
Поставит пломбу, избавит от неприятностей ноющие зубки, наведет чистоту в полости рта, сделает профилактику от всевозможных зубных болячек, в случае исключительной необходимости удалит ненужные зубки, возвратит прежнюю красоту отколотым зубкам, подарит улыбке белизну.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Радищева, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
ул. Профессора Даниловского М.П, 30
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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