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  3. Емельянова Ольга Алексеевна
Емельянова Ольга Алексеевна
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Емельянова Ольга Алексеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1990 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №25 Ден-Тал-Из
ул. Радищева, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Маяк
ул. Профессора Даниловского М.П, 30
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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