  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Маяк
Маяк
0.0
Рейтинг

Маяк

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Профессора Даниловского М.П, 30
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Емельянова Ольга Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Емельянова Ольга Алексеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Михель Александр Яковлевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михель Александр Яковлевич

Стоматолог-ортопед, Директор клиники
Стаж 28 лет
Стоматолог-ортопед, Директор клиники
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лисовая Александра Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лисовая Александра Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 9 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Дорожная клиническая больница
    Дорожная клиническая больница В клинике 261 врач
    3.4
  • Краевая клиническая психиатрическая больница
    Краевая клиническая психиатрическая больница В клинике 127 врачей
    4.9
  • Родильный дом №1
    Родильный дом №1 В клинике 140 врачей
    0.0
  • Городская клиническая больница №10
    Городская клиническая больница №10 В клинике 159 врачей
    0.0
Все клиники