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Маяк
В клинике 3 врача
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Информация
Стоимость консультации 250 руб.
ООО "Маяк".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
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Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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