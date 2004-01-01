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Немчинова Юлия Леонидовна
6.3
1
Немчинова Юлия Леонидовна
Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Стоматология, 1993 г. окончания
ДВГМУ, Стоматология общей практики, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
"Эндодонтия", Национальная академия эстетической стоматологии, Учебный центр “TBI Company”, Москва, 2004 г.
«Художественная реставрация зубов», Национальная академия эстетической стоматологии, Учебный центр “TBI Company”, Москва, 2004 г.
Участие в ассоциациях
Участие в Семинар «Современный подход к эстетической реставрации фронтальной и жевательной групп зубов», 3M ESPE (США-Германия)
Обучение по курсу к.м.н. Болячина А.В. «Сложная анатомия и доступ»
Участие в семинаре: «Современные тенденции в стоматологии, советы и рекомендации для упрощения и повышения качества лечения», 2013г
Участие в International Congress of VDW Endodontic Synergy GmbH “Revolutionary Techniques in Endodontic Treatment”, Москва 2010 г.
Посещение Master-class of VDW Endodontic Synergy GmbH “Revolutionary Techniques in Endodontic Treatment”, Москва 2010 г.
Посещение Мастер-класса: «Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов», г.Омск, 2009 г.
Участие в Дальневосточном стоматологическом форуме «Стоматологическая практика. Новейшие технологии – далекие и близкие: знать и применять», Хабаровск, 2004, 2007, 2008 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Блеск
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
350 р
1 отзыв
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