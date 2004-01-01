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Немчинова Юлия Леонидовна
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Немчинова Юлия Леонидовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Стоматология, 1993 г. окончания
  • ДВГМУ, Стоматология общей практики, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • "Эндодонтия", Национальная академия эстетической стоматологии, Учебный центр “TBI Company”, Москва, 2004 г.
  • «Художественная реставрация зубов», Национальная академия эстетической стоматологии, Учебный центр “TBI Company”, Москва, 2004 г.
Участие в ассоциациях
  • Участие в Семинар «Современный подход к эстетической реставрации фронтальной и жевательной групп зубов», 3M ESPE (США-Германия)
  • Обучение по курсу к.м.н. Болячина А.В. «Сложная анатомия и доступ»
  • Участие в семинаре: «Современные тенденции в стоматологии, советы и рекомендации для упрощения и повышения качества лечения», 2013г
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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Блеск
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
350 р
1 отзыв

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