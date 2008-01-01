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Федоришина Валентина Васильевна
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Федоришина Валентина Васильевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Неврология, 2008 г.
ИПКСЗ, Неврология, 2017 г.
ИПКСЗ, Неврология, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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