Федосимова Ольга Владимировна

Специализация, усовершенствование "Актуальные вопросы в кардиологии", 1996-1997 гг.

Повышение квалификации "Актуальные вопросы в кардиологии", 2002 г

Повышение квалификации "Актуальные вопросы в кардиологии", 2007 г.