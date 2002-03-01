Федосимова Ольга Владимировна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Пороки сердца: дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, тетрада Фалло, комплекс Эйзенменгера.
Пороки сердечных клапанов: стеноз любого клапана (митрального, трехстворчатого, пульмонального, аортального), недостаточность любого клапана, пролапс клапана.
Атеросклероз
Ишемическая болезнь сердца, стабильная и нестабильная стенокардия, ишемический кардиосклероз.
Инфаркт, постинфарктный кардиосклероз.
Хроническая сердечная недостаточность, острая сердечная недостаточность.
Воспаления сердца: эндокардит, миокардит, перикардит.
Аритмии и нарушения проводящей системы сердца.
Гипертония, гипотония.
Аневризма (выпячивание) аорты и других артерий.
Стеноз (сужение) аорты, стеноз коронарных сосудов.
Кардиомиопатии: гипертрофическая, дилатационная. Гипертрофия.
Пороки сердечных клапанов: стеноз любого клапана (митрального, трехстворчатого, пульмонального, аортального), недостаточность любого клапана, пролапс клапана.
Атеросклероз
Ишемическая болезнь сердца, стабильная и нестабильная стенокардия, ишемический кардиосклероз.
Инфаркт, постинфарктный кардиосклероз.
Хроническая сердечная недостаточность, острая сердечная недостаточность.
Воспаления сердца: эндокардит, миокардит, перикардит.
Аритмии и нарушения проводящей системы сердца.
Гипертония, гипотония.
Аневризма (выпячивание) аорты и других артерий.
Стеноз (сужение) аорты, стеноз коронарных сосудов.
Кардиомиопатии: гипертрофическая, дилатационная. Гипертрофия.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 52
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1300 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
900 р
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