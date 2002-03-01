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Федосимова Ольга Владимировна
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Федосимова Ольга Владимировна

Кардиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности “Лечебное дело”, 1989-1995 гг.
  • Интернатура по внутренним болезням, 1995-1996 гг.
  • Интернатура на базе ГМУ ККБ по специальности "Терапия", 1997 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Специализация, усовершенствование "Актуальные вопросы в кардиологии", 1996-1997 гг.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы в кардиологии", 2002 г
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы в кардиологии", 2007 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член Всероссийского научного общества специалистов по аритмологии и электрофизиологии, с 2005 г.
  • Участвует в ежегодных съездах кардиологов и научно-практических конференциях.
Опыт работы
  • Кардиолог в КГБУЗ “Клиническая краевая больница № 1 им. профессора С. И. Сергеева”, 1998-2001 гг.
  • Кардиолог, Дорожно клинико-диагностический центр, 01.03.2002 г. по настоящее время.
  • Кардиолог в ООО "Ланта", работает с 2010 года по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Астра-мед
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 52
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1300 р
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
900 р
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