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Филатова (Андреева) Наталья Аркадьевна
5.7
1
Филатова (Андреева) Наталья Аркадьевна
Кардиолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Кардиолог
Бесплатно
1 отзыв
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