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  3. Филимонова Лидия Дмитриевна
Филимонова Лидия Дмитриевна
6.3
1

Филимонова Лидия Дмитриевна

Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Лечебное дело, 1975 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
1 отзыв

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