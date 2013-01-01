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  3. Руковишников Дмитрий Алексеевич
Руковишников Дмитрий Алексеевич
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Руковишников Дмитрий Алексеевич

Торакальный хирург, Рентгенолог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • 2013г. - ДВГМУ по специальности «Лечебное дело»
  • 2015г. - Клиническая ординатура по специальности «Торакальная хирургия»
Курсы повышения квалификации
  • 2016г. - профессиональная переподготовка по специальности «Рентгенология»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Торакальный хирург
По запросу
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