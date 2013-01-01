Руковишников Дмитрий Алексеевич
Стаж 3 года
Профессиональные навыки и основные манипуляции, проводимые доктором в клинике: Анализ и описание МР-снимков: головного мозга (включая гипофиз, область орбит, пазух носа), сосудов головного мозга и шеи, всех отделов позвоночника, суставов, Консультирование пациентов о результатах обследования
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Торакальный хирург
По запросу
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