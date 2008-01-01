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Филоненко Алена Игоревна
6.0
0
Филоненко Алена Игоревна
Пульмонолог
Стаж 37 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
ДВГМУ, Специальность "Пульмонолог", 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Пульмонолог ВС/ЛДП/Т, 2017 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
0 отзывов
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