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Белун Ирина Феликсовна
6.0
0
Белун Ирина Феликсовна
Пульмонолог
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Пульмонология, 2003 г.
ИПКСЗ, Трансфузиология, 2016 г.
ИПКСЗ, Пульмонология, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
0 отзывов
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