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Форонова Елена Викторовна
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Форонова Елена Викторовна
УЗИ-специалист
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Дополнительное образование ИПКСЗ: УЗИ диагностика мягкий тканей и суставов, вен; заболевания сосудистой системы. Итоговая работа: дифференциальная диагностика инфаркта миокарда.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Сономед
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 59А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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