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  3. Форонова Елена Викторовна
Форонова Елена Викторовна
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Форонова Елена Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование

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Курсы повышения квалификации
  • Дополнительное образование ИПКСЗ: УЗИ диагностика мягкий тканей и суставов, вен; заболевания сосудистой системы. Итоговая работа: дифференциальная диагностика инфаркта миокарда.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Сономед
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 59А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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