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Фролова Надежда Константиновна
6.0
0
Фролова Надежда Константиновна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Хабаровск. Диплом серии МВ № 576517 выдан 24.06.1986
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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