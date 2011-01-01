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  3. Самсонова Светлана Ивановна
Самсонова Светлана Ивановна
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Самсонова Светлана Ивановна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Педиатрия", 1983 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Педиатрия", 1995 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс повышения квалификации по специальности "Гастроэнтерология", 2011г.
  • Сертификат по специальности "Гастроэнтерология", 2011 г.
  • Курс повышения квалификации по специальности "Педиатрия", 2012 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Азбука здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 12
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1400 р
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1000 р
Педиатр
800 р
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1600 р
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1400 р
Педиатр
1000 р
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