Самсонова Светлана Ивановна
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Заболевания органов желудочно-кишечного тракта у детей.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 12
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1400 р
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1000 р
Педиатр
800 р
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1600 р
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1400 р
Педиатр
1000 р
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