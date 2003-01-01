Галянт Оксана Игоревна
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Нефролог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Нефролог
1100 р
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Нефролог
1450 р
Вторичный приём взрослых
Нефролог
1100 р
Первичный приём детей
Нефролог
1450 р
Вторичный приём детей
Нефролог
1100 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Нефролог
По запросу
Загрузка комментариев...