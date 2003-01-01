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Галянт Оксана Игоревна
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Галянт Оксана Игоревна

Нефролог, Главный врач
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Педиатрия", 2003 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Педиатрия", 2003 - 2005 гг.
  • В 2014 году успешно защитила кандидатскую диссертацию "Улучшение эффективности лечения новорожденных с постгипоксическими полиорганными нарушениями".
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка, "Нефрология", ИПКСЗ,
  • Повышение квалификации, Московский государственный мед.универститет по специальности "Болезни почек и заместительная почечная терапия", 2010 г.
  • Повышение квалификации по специальности "Актуальные вопросы нефрологии", ДВГГУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клевер
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Нефролог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Нефролог
1100 р
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Нефролог
1450 р
Вторичный приём взрослых
Нефролог
1100 р
Первичный приём детей
Нефролог
1450 р
Вторичный приём детей
Нефролог
1100 р
НИИ охраны материнства и детства
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Нефролог
По запросу
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