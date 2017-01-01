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  3. Гарбуз Елена Анатольевна
Гарбуз Елена Анатольевна
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Гарбуз Елена Анатольевна

Хирург
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г.
  • Владивостокский ГМИ, специализация "Педиатрия", 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Хирургия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов

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