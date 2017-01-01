Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Гарбуз Елена Анатольевна
6.0
0
Гарбуз Елена Анатольевна
Хирург
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г.
Владивостокский ГМИ, специализация "Педиатрия", 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Хирургия, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Воронцова
Анна Евгеньевна
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
6.0
0
Записаться
Березуцкий
Сергей Николаевич
Хирург
,
Травматолог-ортопед
8.0
0
Записаться
Кашлев
Евгений Игоревич
Хирург
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...