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  3. Гаврютина Екатерина Андреевна
Гаврютина Екатерина Андреевна
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Гаврютина Екатерина Андреевна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 76
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
Регион
ул. Калинина, 77
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
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