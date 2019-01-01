Устьянцева Татьяна Николаевна
Стаж 27 лет
Принимает детей
Заняла 1 место в конкурсе профессионального мастерства среди гигиенистов в Хабаровске, была призером на всероссийском конкурсе в Москве.
◦Награждена почетными грамотами за профессиональную деятельность
◦Награждена почетными грамотами за профессиональную деятельность
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Пушкина, 50
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-гигиенист
По запросу
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