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  3. Устьянцева Татьяна Николаевна
Устьянцева Татьяна Николаевна
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Устьянцева Татьяна Николаевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 27 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское базовое мед. училище по специальности «Сестринское дело», 1993 г. окончания.
  • ДВГМУ, стоматология профилактическая.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2008 - 2019 гг., КГБУЗ  СП Регион;
  • С 2019 по настоящее время центр современной ортодонтии и эстетической стоматологии Alldent.
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Адреса и стоимость приёма
AllDent
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Пушкина, 50
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-гигиенист
По запросу
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