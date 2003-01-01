Жулина Татьяна Юрьевна
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Комплексная оценка состояния здоровья.
Методики общеклинического осмотра.
Интерпритация данных общеклинических, биохимических, иммунологических, бактериологических исследований.
Интерпритация данных инструментальных исследований (УЗИ, ФГДС, ЭКГ, КИГ, РЭГ, ЭХО-ЭС, спирометрия).
Чтение рентгенограмм.
Методика проведения ЭКГ, чтение электрокардиограмм.
Методика проведения микционной цистографии и экскреторной урографии.
Забор материалов для бактериологических исследований.
Диагностика и дифференциальная диагностика различных заболеваний.
Оказание лечебных мероприятий при неотложных состояниях (острая дыхательная, сердечно-сосудистая, надпочечниковая недостаточность, гипертермический синдром, гемморагический синдром, асфиксия, гипогликемия, анафилактоидные реакции и др.)
Ведение медицинской документации.
Проведение мероприятий при подозрении на ООИ, ГО и ЧС.
Знание приказов и методических рекомендаций по профилактике ВБИ, санитарно-эпидемиологическому режиму, организации деятельности Перин
Методики общеклинического осмотра.
Интерпритация данных общеклинических, биохимических, иммунологических, бактериологических исследований.
Интерпритация данных инструментальных исследований (УЗИ, ФГДС, ЭКГ, КИГ, РЭГ, ЭХО-ЭС, спирометрия).
Чтение рентгенограмм.
Методика проведения ЭКГ, чтение электрокардиограмм.
Методика проведения микционной цистографии и экскреторной урографии.
Забор материалов для бактериологических исследований.
Диагностика и дифференциальная диагностика различных заболеваний.
Оказание лечебных мероприятий при неотложных состояниях (острая дыхательная, сердечно-сосудистая, надпочечниковая недостаточность, гипертермический синдром, гемморагический синдром, асфиксия, гипогликемия, анафилактоидные реакции и др.)
Ведение медицинской документации.
Проведение мероприятий при подозрении на ООИ, ГО и ЧС.
Знание приказов и методических рекомендаций по профилактике ВБИ, санитарно-эпидемиологическому режиму, организации деятельности Перин
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём детей
Педиатр
1320 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1320 р
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