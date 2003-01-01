Жулина Татьяна Юрьевна

Комплексная оценка состояния здоровья.

Методики общеклинического осмотра.

Интерпритация данных общеклинических, биохимических, иммунологических, бактериологических исследований.

Интерпритация данных инструментальных исследований (УЗИ, ФГДС, ЭКГ, КИГ, РЭГ, ЭХО-ЭС, спирометрия).

Чтение рентгенограмм.

Методика проведения ЭКГ, чтение электрокардиограмм.

Методика проведения микционной цистографии и экскреторной урографии.

Забор материалов для бактериологических исследований.

Диагностика и дифференциальная диагностика различных заболеваний.

Оказание лечебных мероприятий при неотложных состояниях (острая дыхательная, сердечно-сосудистая, надпочечниковая недостаточность, гипертермический синдром, гемморагический синдром, асфиксия, гипогликемия, анафилактоидные реакции и др.)

Ведение медицинской документации.

Проведение мероприятий при подозрении на ООИ, ГО и ЧС.

Знание приказов и методических рекомендаций по профилактике ВБИ, санитарно-эпидемиологическому режиму, организации деятельности Перин