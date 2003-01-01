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  3. Жулина Татьяна Юрьевна
Жулина Татьяна Юрьевна
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6

Жулина Татьяна Юрьевна

Педиатр
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1991 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 1992 г. окончания.
  • ХГМИ, Ординатура по специальности "Поликлиническая педиатрия", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края (раз в 5 лет).
  • Сертификационный курс "Избранные вопросы педиатрии и актуальные вопросы неонатологии" на кафедре педиатрии Института повышения квалификации и постдипломного обучения, 2003 г.
  • Повышение квалификации на сертификационном курсе с г.Санкт-Петербурге в МАПО "Педиатрия с курсом гастроэнтерологии". В ноябре 2008 года получила первую квалификационную категорию, 2008 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 31.03.1994г -врач педиатр в Детской краевой клинической больнице в инфекционно- боксированном отделении.
  • С 31.03.1994г -врач педиатр в Детской краевой клинической больнице в инфекционно- боксированном отделении.
  • С марта 2003 года по декабрь 2013 г- врач-педиатр консультативно- диагностической поликлиники ГУЗ «Перинатальный центр».
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Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём детей
Педиатр
1320 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1320 р
6 отзывов

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