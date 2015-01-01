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Журавлев Ярослав Александрович
6.0
0
Журавлев Ярослав Александрович
Инфекционист
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Инфекционные болезни, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Зав. отделением
По запросу
Инфекционист
По запросу
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