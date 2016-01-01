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  3. Журавлева Светлана Анатольевна
Журавлева Светлана Анатольевна
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Журавлева Светлана Анатольевна

Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Стоматология, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
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