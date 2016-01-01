Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Журавлева Светлана Анатольевна
6.0
0
Журавлева Светлана Анатольевна
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Стоматология, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Левченко
Евгения Ивановна
Стоматолог
6.0
0
Записаться
Рубинштейн
Эмилия Артуровна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-гигиенист
6.3
1
Записаться
Пономарева
Яна Сергеевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...