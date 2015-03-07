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  3. Глотов Александр Николаевич
Глотов Александр Николаевич
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Глотов Александр Николаевич

Главный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВорошиловгрМедИнст, организация здравоохранения и общественного здоровья. Сертификат: 07.03.2015 - до 06.03.2020
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Главный врач
Бесплатно
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