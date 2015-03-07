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Глотов Александр Николаевич
6.0
0
Глотов Александр Николаевич
Главный врач
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Информация о враче
Образование
ВорошиловгрМедИнст, организация здравоохранения и общественного здоровья. Сертификат: 07.03.2015 - до 06.03.2020
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Главный врач
Бесплатно
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