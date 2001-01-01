Троценко Константин Геннадьевич
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Профессиональные навыки: имплантация по технологии малоинвазивной хирургии: с 3D планированием операции и применением хирургических шаблонов. Костная пластика, синус-лифтинг и пластика мягких тканей. Безболезненное удаление зубов. Проведение операций под общим наркозом.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
1050 р
Стоматолог-имплантолог
1050 р
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