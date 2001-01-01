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  3. Троценко Константин Геннадьевич
Троценко Константин Геннадьевич
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Троценко Константин Геннадьевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, стоматологический факультет, 1998 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Astra Tech Implants Dental Systems, 2001 г.
  • Дентальная имплантация, 2001 г.
  • Advaned implant surgery with focus on sinus lift and minor bone grafting procedures, 2010 г.
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Участие в ассоциациях
  • Индивидуальный член стоматологической ассоциации России (СтАР).
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Люмьер
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
1050 р
Стоматолог-имплантолог
1050 р
14 отзывов

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