Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Глухова Антонина Анатольевна
6.9
3
Глухова Антонина Анатольевна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, Педиатрия, 1973 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Аринушкина
Любовь Александровна
Педиатр
,
Врач ЛФК
6.3
1
Записаться
Шевченко
Елена Анатольевна
Гастроэнтеролог
,
Педиатр
7.4
5
Записаться
Огеоне
Галина Борисовна
Дерматолог
,
Педиатр
6.9
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...