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Глушко Ольга Александровна
6.3
1
Глушко Ольга Александровна
Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
1 отзыв
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