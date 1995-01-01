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  3. Марега Лариса Александровна
Марега Лариса Александровна
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Марега Лариса Александровна

Гастроэнтеролог
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1995 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Педиатрия" (на базе детских отделений Дорожной клинической б-цы, каф. проф., д.м.н. Р.Ф. Езерского), 1995-1997 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Защита кандидатской диссертации на тему "Эрозивно-язвенные поражения желудка и ДПК у детей: клиника, диагностика и лечение", 2001 г.
  • Научно-практическая работа по дискинезиям желчевыводящих путей и холелитиазу совместно гл. гастроэнтерологом г. Хабаровска Агеевой Е.А., проф. С.А. Алексеенко. Публикация научных статей. Подготовка "Школы больных с холелитиазом", 2003 г.
  • Внедрение метода диагностики глютеновой энтеропатии (целиакии), 2004 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участие в Краевом конкурсе молодых ученых с результатами собственной научной работы (II почетное место). 2000 г.
  • Участие со стендовым докладом в Российской гастронедели, 2001 г.
  • Участие в российской конференции по детской гастроэнтерологии, 2004 г.
Опыт работы
  • С 1997г. - сотрудник Института охраны материнства и детства СО РАМН. Научно-практическая работа по детской гастроэнтерологии: патология верхнего отдела ЖКТ: функциональные и морфологические изменения (проведение суточной рН-метрии с индивидуальным подбором препаратов, интраэндоскопическая хроматография желудка, консультирование)
  • 2001-2012гг. - гастроэнтеролог Института охраны материнства и детства СО РАМН (прием пациентов с абдоминальным синдромом, расстройствами питания, аллергическими заболеваниями, гастродуоденитами, дискинезии желчевыводящих путей, хр. колитами, энтеритами, гастродуоденитами, целиакией, лямблиозом)
  • С 2013г. - ассистент кафедры педиатрии с курсом неонатологии ФПК и ППС ДВГМУ
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Адреса и стоимость приёма
Кафедра здоровья
Хабаровск, ул. Истомина, 84
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2000 р
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1800 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1800 р
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