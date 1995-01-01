Марега Лариса Александровна
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Доцент кафедры ДВГМУ. Научные публикации: 16 работ в центральных и региональных изданиях. Опубликованы методические пособия для врачей-педиатров. Соучредитель «Общества родителей детей, больных целиакией», участие в создании сайта общества, курирование рубрики «Вопросы и ответы детского гастроэнтеролога». Динамическое наблюдение и диспансерное ведение детей с целиакией, выступление на ДВТРК в профильных программах.
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровск, ул. Истомина, 84
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2000 р
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1800 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1800 р
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