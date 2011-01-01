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Гордеева Лариса Юрьевна
6.0
0
Гордеева Лариса Юрьевна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж 42 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1978 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Терапии, 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Терапия, 2011 г.
ИПКСЗ, Терапия, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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