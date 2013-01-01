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  3. Гороховская Ольга Сергеевна
Гороховская Ольга Сергеевна
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Гороховская Ольга Сергеевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2013 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Терапия", 2014 г.
  • ДВГМУ, Анестезиология и реаниматология, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
  • Обучение в ведущих медицинских образовательных Центрах Москвы и Санкт-Петербурга.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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