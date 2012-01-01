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Гребнева Наталья Владимировна
6.0
0
Гребнева Наталья Владимировна
Терапевт
Стаж не указан
Почетная грамота Министерства здравоохранения Хабаровского края, 2012 г.
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
Сертификат по специальности "Терапия", 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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