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  3. Гребнева Наталья Владимировна
Гребнева Наталья Владимировна
6.0
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Гребнева Наталья Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Терапия", 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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