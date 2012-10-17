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Мухина Анжела Викторовна
6.0
0
Мухина Анжела Викторовна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское ДВГМУ, 2006. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач
Сертификат - 17.10.2012 - Д/О - до 17.10.2017
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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