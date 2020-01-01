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Вылкова Марина Сергеевна
Вылкова Марина Сергеевна
Массажист
Стаж 3 года / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности “Фармация”, 2011 г.
Курсы повышения квалификации
ЧОУ ДПО Дальневосточная академия массажа и СПА по программе “Базовый оздоровительный массаж”, 2020 г.
Международная школа Юмейхо по программе “Оздоровительный метод Юмейхо”, 2020 г.
Учебно-оздоровительный центр Олега Хазова по программе “Оздоровительный абдоминальный массаж”, 2020 г.
Обучение на семинаре Rolfing, 2021
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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