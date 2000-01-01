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Гридунова Ирина Константиновна
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Гридунова Ирина Константиновна

Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2000 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология", присвоена квалификация "Врач - стоматолога", 2000 -2001 гг.
  • Ординатура по специальности "Терапевтическая стоматология", 2001-2004 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Стоматология терапевтическая", июнь 2016 г.
  • Обучение на семинаре: "Лучевая диагностика в амбулаторной практике врача-стоматолога", 2016 г.
  • Лекционно – практический курс Марины Приямпольской по теме: "Пародонтология в ежедневной клинической практике", 2016 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участник конференции лектора Липатовой Елены Владимировны (г. Екатеринбург) на тему: «Терапевтическая стоматология, эндодонтия. Диагностика, документирование, общение с пациентом», 2018 г.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Новая стоматология
Доступна онлайн запись
ул. Петра Комарова, 3А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
460 р
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