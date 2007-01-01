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Громов Павел Арнольдович
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Громов Павел Арнольдович

Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
  • ДВГМУ, интернатура по специальности "Терапия", 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Проф. переподготовка, Профпатология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
Терапевт
По запросу
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