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  3. Семенова Лидия Андреевна
Семенова Лидия Андреевна
6.3
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Семенова Лидия Андреевна

Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Консультация взрослых
Психиатр
По запросу
1 отзыв

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