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  3. Гудкова Людмила Эдуардовна
Гудкова Людмила Эдуардовна
6.0
0

Гудкова Людмила Эдуардовна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный медицинский институт. Диплом серии ЗВ № 293297 выдан 29.06.1981
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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