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  3. Агапова Маргарита Николаевна
Агапова Маргарита Николаевна
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Агапова Маргарита Николаевна

Терапевт, УЗИ-специалист, Профпатолог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997-2003 гг.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Внутренние болезни", 2003-2004 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Аллергология и иммунология в клинической практике", 2007 г.
  • Повышение квалификации "Школа профилактики сердечно сосудистых заболеваний". 2008 г.
  • Повышение квалификации "Вич/Спид ассоциированные заболевания", 2009 г.
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Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в конференциях по терапии.
Опыт работы
  • 2015 г. - по настоящее время - ООО "Ланта".
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
Домашний Доктор
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
Абсолют
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 45
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
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