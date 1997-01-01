Агапова Маргарита Николаевна

Повышение квалификации "Аллергология и иммунология в клинической практике", 2007 г.

Повышение квалификации "Школа профилактики сердечно сосудистых заболеваний". 2008 г.

Повышение квалификации "Вич/Спид ассоциированные заболевания", 2009 г.