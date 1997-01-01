Агапова Маргарита Николаевна
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Врач терапевт проводит консультативные приемы пациентов, с назначением адекватного спектра лечебно-диагностических мероприятий при заболеваниях, бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, желудочно-кишечного тракта и др., с последующей оценкой трудоспособности и дальнейшей разработкой по результатам обследования индивидуальных схем оздоровления.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воровского, 10А
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 45
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
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