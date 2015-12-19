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Гуленок Анна Альбертовна
6.2
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Гуленок Анна Альбертовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Ивановский государственный медицинский институт им. А.С. Бубнова, педиатрия, 1987 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", ДВГМУ, 1989 г. окончания.
  • Сертификат "Педиатрия", ИПКСЗ действителен 19.12.2015 г. по 18.12.2020 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Педиатрия", ИПКСЗ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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