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Гуленок Анна Альбертовна
6.2
1
Гуленок Анна Альбертовна
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Ивановский государственный медицинский институт им. А.С. Бубнова, педиатрия, 1987 г. окончания.
Интернатура по специальности "Педиатрия", ДВГМУ, 1989 г. окончания.
Сертификат "Педиатрия", ИПКСЗ действителен 19.12.2015 г. по 18.12.2020 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Педиатрия", ИПКСЗ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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