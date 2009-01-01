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Харченко Лариса Михайловна
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Харченко Лариса Михайловна

Рефлексотерапевт, Сурдолог
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, педиатрия, 1965 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ТГМУ, Рефлексотерапия, 2015 г.
  • ДВГМУ, Сурдология, оториноларингология, 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
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