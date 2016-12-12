Розенберг Натали Адольфовна
Стаж 27 лет
Применяет методику иглорефлексотерапии. Акупунктура (лифтинг лица), плазмолифтинг. Помогает в реабилитации после инсультов, травм позвоночника, лечении остеохондроза, головных болей и т.д.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
Бесплатно
ул. Ленина, 26
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Кавказская, 45/2
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Рефлексотерапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
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