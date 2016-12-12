  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Розенберг Натали Адольфовна
Розенберг Натали Адольфовна
7.2
8

Розенберг Натали Адольфовна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 27 лет
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Неврология", 1995 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, специализация "Иглорефлексотерапия", 1995 г.
  • ДВГМУ, специализация "Мануальная терапия", 1996 г.
  • Серт. №0727180513375 выдан 12.12.2016, действителен 5 лет.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
Бесплатно
Эстетическая косметология
ул. Ленина, 26
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Поликлиника №1 Доктора Татьяны Гувва
Доступна онлайн запись
ул. Кавказская, 45/2
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Рефлексотерапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
8 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи